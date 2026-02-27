Netflix e Apple TV avançam com parceria: Drive to Survive 8 estreia hoje…
A Netflix e a Apple estabeleceram uma nova colaboração que, em 2026, alarga as formas de acompanhar a Fórmula 1, combinando a estreia de Fórmula 1: Drive to Survive (Temporada 8) com novas janelas de transmissão relacionadas com fins de semana de corrida.
Segundo a informação divulgada, a nova temporada passa a estar disponível em duas plataformas — Netflix (globalmente) e Apple TV (apenas nos EUA) — a partir de 27 de fevereiro, acompanhando os bastidores e os principais momentos do Mundial de 2025.
Drive to Survive Temporada 8 estreia a 27 de fevereiro
A Temporada 8 de Fórmula 1: Drive to Survive revisita o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2025, com enfoque em rivalidades internas, mudanças de pilotos e alterações na gestão das equipas. A série promete imagens inéditas e acesso “behind-the-scenes”, com entrevistas e acompanhamento fora de pista, retratando as tensões competitivas e as decisões que marcaram a época.
Apple TV torna-se emissor exclusivo da F1 nos EUA
A colaboração descrita inclui ainda uma mudança relevante na transmissão em direto para o mercado norte-americano: a Apple TV passa a ser o emissor exclusivo da Fórmula 1 nos EUA em 2026. A cobertura prevista abrange todas as sessões de fim de semana — treinos, qualificação, Sprint (quando aplicável) e Grandes Prémios — disponíveis para subscritores da Apple TV ao longo da temporada.
Em Portugal, como se sabe, é a DAZN a detentora dos direitos de transmissão, e é aí que pode ver toda a Fórmula 1 em direto. O arranque do campeonato, o Grande Prémio da Austrália, realiza-se entre 6 e 8 de março.
