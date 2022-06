Netflix e Amazon (entre outras) ‘tentam’ Fórmula 1 nos EUA | AutoSport

Netflix, ESPN, Amazon, NBC, estão na corrida para ficar com os direitos televisivos da F1 nos EUA depois de terminar o contrato da ESPN, que termina no fim deste ano.

Numa disciplina cada vez mais apetecível, esta pode ser a primeira vez que a Netflix se ‘atira’ aos direitos dos desportos ao vivo, o que não fez até aqui.

Os valores pedidos pela Liberty Media, ficam muito abaixo dos que já pagam os operadores para NBA (basquetebol) e NFL (Futebol Americano), pelo que é apetecível face ao crescimento de interesse que tem tido nos últimos anos.

Curiosamente, o Drive to Survive da Netflix, que está garantido por mais dois anos, muito para isso contribuiu nos EUA, e por isso não é de estranhar a presença na corrida da Netflix.

A ESPN detém esses direitos desde 2011, a F1 aponta para valores à volta dos 100 milhões de dólares, sendo que a primeira proposta da ESPN é de 70 milhões.

A ‘coisa’ correu tão bem à Netflix com o Drive to Survive, que já está a tentar junto da NFL fazer algo parecido. Como se percebe, a ‘nós’ não interessa muito quem vai passar a deter os direitos nos EUA, mas é muito importante que a F1 cresça nos EUA, pois isso significa diretamente mais e melhor F1.