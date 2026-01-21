Netflix anuncia data de estreia da temporada 8 de ‘Drive to Survive’

A Netflix confirmou a data de estreia da oitava temporada de “Formula 1: Drive to Survive”, série documental que se tornou presença obrigatória no calendário dos adeptos da disciplina. A nova temporada ficará disponível na plataforma de streaming a 27 de fevereiro, a poucas semanas do arranque oficial do Mundial de 2026, oferecendo um retrato de bastidores da campanha de 2025, marcada por reviravoltas na luta pelo título de pilotos e por várias histórias paralelas fora da pista.

Concebida como ‘a’ série de preparação para a nova época, esta temporada volta a acompanhar equipas, pilotos e dirigentes ao longo de um ano em que a pressão competitiva e a gestão interna das estruturas assumiram papel central. A estreia surge em plena fase de testes e apresentações das equipas, reforçando o papel da série como ponte entre o defeso e o início da ação em pista.

Luta pelo título: campeão decidido por dois pontos

O enredo competitivo de 2025 fornece matéria abundante para a narrativa da oitava temporada. Oscar Piastri começou o ano em destaque e assumiu cedo o estatuto de favorito ao título, sustentado por um conjunto de resultados fortes nas primeiras corridas. No entanto, a meio da época, Max Verstappen protagonizou uma recuperação notável, relançando o duelo pelo campeonato com uma segunda metade de ano em clara ascensão.

Enquanto Piastri atravessou uma fase mais complicada, o seu colega de equipa na McLaren, Lando Norris, foi ganhando consistência e forma. A evolução do britânico culminou na conquista do seu primeiro título mundial, selado no derradeiro Grande Prémio da época, em Abu Dhabi, onde venceu o campeonato por apenas dois pontos de vantagem. A decisão ao sprint no final da temporada promete ser um dos eixos centrais da nova série, com acesso privilegiado às reações dentro da garagem da McLaren e dos rivais directos.

Histórias do 2º pelotão e tensão fora da pista

Para além da luta pelo título, a oitava temporada de “Drive to Survive” irá também explorar a batalha renhida no 2º pelotão, onde equipas com recursos e ambições diferentes se confrontaram corrida após corrida por pontos cruciais e posições no Campeonato de Construtores. O equilíbrio entre várias estruturas acentuou o drama desportivo, com decisões estratégicas, erros de pilotagem e incidentes em pista a terem impacto direto nas contas finais.

Fora do asfalto, a série deverá acompanhar negociações de contratos, mudanças internas em equipas e episódios que marcaram a agenda mediática em 2025, mantendo a fórmula que tem aproximado o público das dinâmicas humanas e políticas da F1 moderna. O acesso aos bastidores continuará a ser uma das marcas registadas da produção, oferecendo um olhar sobre briefing técnicos, reuniões de estratégia e momentos de tensão e alívio longe das câmaras de transmissão tradicionais.

Ligação à temporada 2026: da ficção real à nova grelha

A estreia de “Drive to Survive” poucos dias antes da nova época cria uma ligação directa entre o relato dos acontecimentos de 2025 e as expectativas para 2026. O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca de 6 a 8 de março com o Grande Prémio da Austrália, primeira de 24 rondas previstas no calendário.

Para equipas e pilotos, a série funciona como memória recente de um ano que moldou relações internas, confiança e narrativas de superação; para os adeptos, constitui contexto essencial para perceber como cada protagonista entra na nova temporada.

Com a confirmação da data de 27 de fevereiro, a oitava temporada de “Formula 1: Drive to Survive” reforça o papel da Netflix como parceiro de referência na divulgação global da Fórmula 1, transformando histórias de paddock em dramaturgia documental e contribuindo para o crescimento contínuo da base de fãs em todo o mundo.