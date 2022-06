Nelson Piquet suspenso como membro honorário do BRDC | AutoSport

Só mesmo Nelson Piquet e eventualmente as pessoas mais próximas sabem se o termo que utilizou ao referir-se a Lewis Hamilton, ‘neguinho’ foi depreciativo ou não, (Nelson Piquet diz que não e explica AQUI) porque não é a palavra mas sim o contexto que define a questão, mas como as coisas funcionam hoje em dia, o mais natural é serem empoladas.

Neste contexto, depois de já ter pedido desculpa “do fundo do coração” a Lewis Hamilton sobre a recente polémica em torno do uso da palavra “neguinho”, que continua a considerar que não foi usada por motivos racistas, alegando que a mesma foi traduzida incorretamente por alguns órgãos de comunicação social, desta feita foi a vez do BRDC, Clube Britânico de Pilotos de Corrida “suspendeu com efeitos imediatos” e espera terminar a filiação do seu membro honorário, Nelson Piquet Sr., na sequência da sua difamação racista contra Lewis Hamilton. O BRDC assume ‘registar’ o pedido de desculpas, mas não perdoa: “O Conselho de Administração do BRDC registou que, num podcast brasileiro de novembro passado, Nelson Piquet Sénior, membro honorário do BRDC, descreveu Lewis Hamilton usando uma expressão racialmente ofensiva em português. O pedido de desculpas emitido ontem pelo Sr. Piquet Sénior também foi registado.

Tendo em conta a política de tolerância zero do BRDC em relação a qualquer ato que envolva ou sugira racismo, o Conselho do BRDC concluiu que o uso de linguagem racialmente ofensiva por parte do Sr. Piquet Sr. para descrever um outro membro do BRDC (e sete vezes campeão mundial) é inaceitável e representa uma conduta totalmente inadequada para um Membro Honorário do BRDC, não obstante o seu subsequente pedido de desculpas.

Em conformidade, avisámos o Sr. Piquet Sr. que a sua qualidade de membro foi suspensa com efeito imediato.

Na sequência do devido processo do Clube, prevê-se que o Conselho de Administração ponha termo à qualidade de membro do Sr. Piquet Sr. numa reunião do Conselho de Administração a ter lugar após o período de pré-aviso de sete dias exigido”.