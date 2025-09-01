Nelson Piquet reviveu glórias no Estoril ao volante do icónico Brabham BT52

O Autódromo do Estoril passou por momentos de rara nostalgia e emoção, com a presença do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. No último dia de atividades de pista do Grande Prémio de Cascais, que integrou a segunda etapa de resistência da Porsche Cup C6 Bank, o público teve oportunidade de ver o lendário piloto brasileiro ao volante do seu Brabham BT52, um monolugar que marcou a história do desporto automóvel.

Uma homenagem ao Campeão

A iniciativa da Porsche Cup C6 Bank visou homenagear Nelson Piquet, proporcionando-lhe o reencontro com o Brabham BT52 no traçado do Estoril. Este bólide, concebido pelo engenheiro Gordon Murray, é um dos mais emblemáticos da Fórmula 1, tendo sido o carro com o qual Piquet conquistou o seu segundo título mundial, em 1983, na África do Sul. A vitória foi duplamente histórica, pois tornou-o o primeiro campeão do mundo com um motor turbo, numa temporada em que a Brabham alcançou o terceiro lugar no campeonato de construtores.

O Brabham BT52: inovação e design

Após a interdição dos carros com efeito solo na temporada anterior, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) impôs o design de fundos planos por razões de segurança. O BT52 destacava-se pelo seu formato distinto de dardo e uma asa traseira de grandes dimensões, concebidos para maximizar a força descendente (downforce). O seu monocoque, construído em alumínio e fibra de carbono, garantia um peso o mais baixo possível.

A temporada de 1983 assinalou também o regresso das paragens para reabastecimento durante a corrida. O sistema de combustível do BT52 foi engenhosamente projetado com um pequeno depósito posicionado acima do piloto, facilitando a rapidez nas operações de reabastecimento.

A conquista do título de 1983

Com uma maneabilidade notável, Piquet adaptou-se facilmente à condução do BT52. Apesar de uma disputa acesa com Alain Prost (Renault) e René Arnoux (Ferrari), e alguns resultados menos positivos a meio da temporada, o trabalho contínuo de desenvolvimento do carro permitiu a Nelson Piquet consolidar o seu segundo campeonato mundial pela equipa liderada por Bernie Ecclestone. As suas três vitórias em 1983 (Brasil, Itália e Europa), com três segundos lugares, dois terceiros e um quarto, demonstram a consistência que o levou ao título.