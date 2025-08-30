Nelson Piquet guiou Brabham no Estoril

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet está este fim de semana em Portugal, no Autódromo do Estoril, para acompanhar o evento da Porsche Carrera Cup Brasil. O ex-piloto brasileiro, uma das grandes figuras da história da modalidade, voltou a guiar o Brabham com que conquistou parte da sua glória no campeonato do mundo.

Piquet sagrou-se campeão em três ocasiões: em 1981 e 1983 ao volante da Brabham, e em 1987 com a Williams, construindo uma carreira marcada pela velocidade, inteligência estratégica e capacidade técnica fora do comum. No Estoril, o antigo campeão reviveu memórias de uma era dourada da Fórmula 1, partilhando também o momento com fãs e participantes da competição brasileira.