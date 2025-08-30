Home > Destaque Homepage > Nelson Piquet guiou Brabham no Estoril
Nelson Piquet guiou Brabham no Estoril
Por José Luis Abreu a 30 Agosto 2025 11:27
O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet está este fim de semana em Portugal, no Autódromo do Estoril, para acompanhar o evento da Porsche Carrera Cup Brasil. O ex-piloto brasileiro, uma das grandes figuras da história da modalidade, voltou a guiar o Brabham com que conquistou parte da sua glória no campeonato do mundo.
Piquet sagrou-se campeão em três ocasiões: em 1981 e 1983 ao volante da Brabham, e em 1987 com a Williams, construindo uma carreira marcada pela velocidade, inteligência estratégica e capacidade técnica fora do comum. No Estoril, o antigo campeão reviveu memórias de uma era dourada da Fórmula 1, partilhando também o momento com fãs e participantes da competição brasileira.
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
