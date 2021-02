Nasceu a ‘nova’ Academia Alpine Fórmula 1

Já terminou a transição da Academia Renault para a Alpine – que não foi muito difícil porque basicamente mudam as cores e o nome – academia – que entra no seu sexto ano de existência em 2021, logicamente o seu primeiro como parte da transição global para a equipa Alpine de F1. O programa tem crescido todos os anos desde a sua criação em 2016 e o seu objetivo desde o início tem sido claro e assim permanece: levar um piloto da Academia Alpine até à Fórmula 1, e torná-lo campeão mundial com a equipa.

Apesar de um ano desafiante os jovens da academia tiveram algum sucesso individual, e acumularam experiência nos vários dias de testes de pilotos jovens com a equipa de Fórmula 1, ao longo do ano.

Este ano, a Academia Alpine é composta por cinco pilotos, incluindo os atuais campeões da FIA Fórmula 3, e da Fórmula Renault Eurocup: Guanyu Zhou, Christian Lundgaard, Oscar Piastri e Caio Collet transitam para 2021 e Victor Martins ingressa na Academia. Todos os cinco pilotos que vão aparecer no programa de apoio à Fórmula 1, fazem-no através da Fórmula 2 e Fórmula 3.





Christian Lundgaard, que é o membro mais antigo do programa, vai para a sua quinta temporada com a Academia, e para o seu segundo ano na Fórmula 2 com a ART Grand Prix. Venceu duas vezes no ano de rookie. Guanyu Zhou inicia o seu terceiro ano na Academia, permanecendo na UNI-Virtuosi Racing por mais uma temporada na Fórmula 2, depois da primeira vitória na série, no ano passado. Aumentando os concorrentes da Academia na Fórmula 2 está agora também Oscar Piastri, o atual campeão de Fórmula 3, que irá correr a sua primeira temporada na série, com a PREMA Racing.



A completar o alinhamento da Academia Alpine deste ano está o atual campeão da Fórmula Renault Eurocup, Victor Martins, e o vice-campeão da série, Caio Collet. Victor Martins junta-se ao programa pela segunda vez, tendo assinado pela primeira vez no início de 2018, enquanto o piloto brasileiro, Caio Collet, segue para o seu terceiro ano com a Academia. Ambos vão competir nas suas épocas de estreia na Fórmula 3 este ano como colegas de equipa na MP Motorsport, na sequência da sua entusiasmante batalha pelo título no ano passado na Eurocup.