NASCAR ou WRC para Räikkönen depois da F1?

Não é novidade para ninguém que Kimi Raikkonen adora ralis e tem um ‘fraquinho’ pela NASCAR, pelo que não é de estranhar que admita que, depois da sua ‘vida’ na F1 possa disputar provas naquelas disciplinas. Neste momento, já ‘desistimos’ de admitir que este pode ser o último ano do finlandês na Fórmula 1, porque já o fazemos há largos anos, e Raikkonen continua, e bem, de pedra e cal na Fórmula 1. Mesmo que em 2020 só tivesse feito aquela primeira volta no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, bastava, mas fez muito mais do que isso.

Questionado por uma revista holandesa, relativamente ao que fará quando finalmente se ‘reformar’ da Fórmula 1, o veterano de 41 anos respondeu: “Há muitas coisas divertidas que eu poderia fazer, mas não penso nisso até terminar a Fórmula 1. Não sei se vai ser ralis ou NASCAR ou algo completamente diferente”, disse Räikkönen já foi visto na NASCAR, na ‘terceira divisão’, com pick-up trucks). Durante o seu ‘interlúdio’ na F1, também esteve no WRC, na Citroën Junior Team com um C4 WRC, e depois com a sua estrutura, a ICE1 Racing, com um DS3 WRC.