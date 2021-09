Não esqueça: Schumacher, a partir de hoje, na Netflix: e com muita polémica | AutoSport

O documentário ‘Schumacher’ estreia hoje na Netflix. Pode contar com entrevistas raras, muitas filmagens de arquivo, provavelmente inéditas, está aí: como seria de esperar, não se trata de conteúdo analítico, crítico do piloto, mas pode contar com polémica.

Naturalmente os ‘confrontos’ Senna vs Schumacher, o mundial de 1994, as ilegalidades, passaram ao lado do documentário, o acidente com Damon Hill, claro, neste documentário é culpa do inglês, mas por acaso, Hill defende-se. No caso de Jerez 1997, com Jacques Villeneuve, teve que ser convencido que a culpa era sua, porque não acreditava nisso, inicialmente.

Relativamente a Mika Häkkinen, que o bateu em 1998 e 2000… foi por causa do carro.

Ficámos a saber que Jean Todt, chegou a pensar substituir Michael Schumacher, que chega à Ferrari em 1996, perde, e perde também em 1997, 1998, 1999…

Barrichello e Alonso, passam ao lado deste documentário. Por fim, o que todos sabemos, sem saber muito.

Michael Schumacher está vivo, mas não é a mesma pessoa que todos conhecemos.

Vale a pena ver.