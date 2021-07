Mulher de Alex Zanardi faz o ponto de situação | AutoSport

Alex Zanardi continua a sua longa recuperação, depois de um acidente de viação no ano passado. Um ano depois a mulher do piloto fez o ponto de situação da recuperação do italiano.

Zanardi já foi sujeito a várias intervenções cirúrgicas e está agora em condição estável, tendo iniciado o programa de recuperação, como explicou Daniela Zanardi:

“Tem sido um processo muito complexo que tem exigido mais neurocirurgia e tem sido caracterizado por uma série de contratempos”, disse ela. “Alex está num estado estável, o que significa que é capaz de se submeter a programas de treino tanto para o seu cérebro como para o seu corpo. Ele pode comunicar connosco, mas continua incapaz de falar. Após um longo tempo em coma, as cordas vocais devem recuperar a sua elasticidade. Isto só é possível através da prática e da terapia. Ele ainda tem muita força nos braços e nas mãos, e está a treinar intensivamente sobre o equipamento.”

Daniela Zanardi disse que queria dizer um “grande obrigado” em nome de Alex e acrescentou que “gostaria de dizer a todas as pessoas que estão a pensar e a rezar por Alex que ele está a lutar – como ele sempre fez”.