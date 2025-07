Muitos testes de pré-temporada para a F1 em 2026

Com a chegada dos novos monolugares de Fórmula 1 para 2026, menores, mais leves e com aerodinâmica ativa, a FIA decidiu abrir uma exceção e levar a cabo nove dias de testes de pré-temporada, divididos em três sessões:

26 a 30 de janeiro – Barcelona (5 dias)

11 a 13 de fevereiro – Sakhir, Bahrein (3 dias)

18 a 20 de fevereiro – Sakhir, Bahrein (3 dias)

Essa estrutura tem como objetivo ajudar as equipas a compreenderem melhor as novas regras. Como se compreende facilmente, ninguém quer que as equipas cheguem à primeira corrida cheias de problemas, devido a ainda não terem resolvido os problemas que eventualmente tenham detetado no seu monolugar. Ao invés dos habituais três dias, as equipas terão nove e muito mais ‘pista’ para a afinação dos seus carros.

Em 2026, cada equipa poderá escolher três dias para participar em cada uma das sessões no Bahrein.

Desde 2021, os testes haviam sido reduzidos para três dias no Bahrein, visando reduzir custos. A exceção em 2026 reflete a importância da adaptação às novas regulamentações. Os testes são cruciais para ligar os dados de simulação ao desempenho real em pista, servindo como o primeiro grande encontro da temporada.

Historicamente, equipas como a Mercedes e a Red Bull já usaram as diferentes fases dos testes para validar conceitos técnicos, mas em 2026, espera-se que Barcelona e o início dos testes no Bahrein sejam usados para ajustes gerais, enquanto a fase final no Bahrein deve focar no novo sistema híbrido de motopropulsores.