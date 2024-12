Muitas mexidas na grelha da F1 em 2025

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2025 vai apresentar uma grelha totalmente remodelada, naquela que será a 76ª época da disciplina. O início da competição está prevista para março e o fim para dezembro, em 2025 está planeado ser o último ano a utilizar a configuração da unidade de potência introduzida em 2014.

Para o campeonato de 2026, será introduzida uma configuração revista, sem a MGU-H, mas com uma potência superior da MGU-K, a unidade de energia.

Este será o também último ano da geração de carros introduzida em 2022 e o último ano do sistema de redução da resistência aerodinâmica (DRS), introduzido como auxiliar de ultrapassagem em 2011, uma vez que os carros com aerodinâmica ativa e asas móveis serão introduzidos a partir de 2026.

Quanto às mudanças de equipa por parte de muitos pilotos, ou à sua estreia a tempo inteiro na F1, Oliver Bearman (Haas), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber), Liam Lawson (Red Bull) e Isack Hadjar (VCarb)vão estrear-se como pilotos a tempo inteiro.

Lewis Hamilton deixou a Mercedes após doze épocas para se juntar à Ferrari, pondo fim ao seu recorde de maior número de épocas consecutivas ao serviço de um único construtor e competindo na sua primeira época sem uma unidade de potência Mercedes. Carlos Sainz vai para a Williams, de onde saíram Logan Sargeant e o seu substituto, Franco Colapinto. Hamilton será substituído por Andrea Kimi Antonelli, júnior da Mercedes, que foi promovido vindo da Fórmula 2.

A Haas terá uma formação totalmente nova em 2025; Nico Hülkenberg deixará a equipa após duas épocas, e ruma à Sauber, com a qual competiu pela última vez em 2013. O alemão será substituído pelo piloto de reserva da equipa, Oliver Bearman, que vem da Fórmula 2, tendo anteriormente corrido no Grande Prémio da Arábia Saudita de 2024 pela Ferrari, em substituição de Carlos Sainz, que foi operado a uma apendicite, e nos Grandes Prémios do Azerbaijão e de São Paulo de 2024 para a Haas, no lugar de Kevin Magnussen, que por sua vez também deixou a equipa depois de sete temporadas em duas passagens distintas. O dinamarquês será substituído por Esteban Ocon, que saiu da Alpine após cinco temporadas com a equipa de Enstone, antes de Alpine era Renault, após o Grande Prémio do Qatar de 2024. Jack Doohan, que substituiu Ocon no Grande Prémio de Abu Dhabi de 2024, mantem o lugar na Alpine para 2025.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu deixaram a Sauber após três anos. Bottas volta à Mercedes como piloto de reserva, depois de ter corrido anteriormente para a equipa de 2017 a 2021. O lugar vago ao lado de Hülkenberg será preenchido pelo atual campeão de Fórmula 2, o brasileiro Gabriel Bortoleto.

Apesar de um contrato previamente anunciado vigorar até 2026, Sergio Pérez deixou a Red Bull Racing após a conclusão da temporada de 2024 e foi substituído por Liam Lawson, que será promovido da Racing Bulls após cinco Grandes Prémios em 2023, ainda sob o nome de AlphaTauri, e seis Grandes Prémios em 2024, já como VCarb. O piloto de Reserva da Red Bull Racing e vice-campeão da Fórmula 2, Isack Hadjar foi promovido à Racing Bulls (VCarb) em seu lugar. Como se percebe, seis novos pilotos, com Liam Lawson a ser o menos ‘rookie’ dos ‘rookies’ devido aos programas parciais de 2023 e 2024. No total, somente 10 pilotos se mantêm exatamente onde estavam, pelo que entre despedidas, trocas e novas entradas, 10 pilotos têm nova ‘casa’ ou ‘primeira habitação permanente’…

A ‘turma’ de 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT)

Liam Lawson (Red Bull Racing-Honda RBPT)

Lando Norris (McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Fernando Alonso (Aston Martin Aramco-Mercedes)

Lance Stroll (Aston Martin Aramco-Mercedes)

Jack Doohan (Alpine-Renault)

Pierre Gasly (Alpine-Renault)

Esteban Ocon (Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (Haas-Ferrari)

Isack Hadjar(Racing Bulls-Honda RBPT)

Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda RBPT)

Alexander Albon (Williams-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (Williams-Mercedes)

FOTO MPSA/Philippe Nanchino