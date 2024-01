Mudanças na Ferrari: Inãki Rueda deverá estar de saída da equipa de Fórmula 1 | AutoSport

Como acontece com várias equipas do paddock da Fórmula 1, vários novos elementos estão a chegar à Ferrari e outros a saírem ou a trocar de funções. Ao Corriere della Sera, Frédéric Vasseur admitiu que deverão ingressar na equipa italiana 80 pessoas, algumas para engrossar as fileiras da estrutura, outras para substituir elementos que vão saindo. Um dos que deverá deixar de exercer funções dentro da equipa de Fórmula 1, passando a trabalhar noutro projeto da Ferrari, será Ignacio ‘Iñaki’ Rueda, antigo responsável de estratégia da equipa.

A mesma publicação italiana dá conta da transferência de Rueda do programa de Fórmula 1 da Ferrari para outro departamento dos italianos, ao mesmo tempo que, por exemplo, Loïc Serra – responsável de desempenho na Mercedes – chegará à equipa italiana no final deste ano.

Quem poderá estar mesmo de saída da Ferrari para rumar à AlphaTauri, é Marco Matassa, que liderava a academia italiana de jovens pilotos desde 2018. No final de 2023, foi anunciado que passaria a ser Jock Clear o responsável pela ‘Ferrari Driver Academy’, enquanto o Corriere della Sera dá conta do interesse de Laurent Mekies, novo chefe de equipa da equipa do grupo Red Bull, por Matassa e até de outros elementos da Ferrari.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA