Mudança da F1 para o WEC não “passou pela cabeça” de Fernando Alonso

Ainda sem contrato para a próxima temporada, Fernando Alonso tem sido um dos nomes mais falados para ocupar uma vaga na Mercedes ou na Red Bull. Sem futuro definido, o espanhol é um dos pilotos que poderá ter mais opções, tendo a Aston Martin que apresentar bons argumentos para o manter em Silverstone. No entanto, poderia dar-se o caso de Alonso competir no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) com a própria equipa britânica. Só que o espanhol diz ainda não pensar nessa opção.

Com experiência no WEC e triunfo em Le Mans, o palco mais desejado na resistência mundial, este poderia ser uma outra opção para Fernando Alonso, mas ainda não agora. Apesar de não ter fechado completamente essa porta, o piloto espanhol não deverá estar aos comandos do Aston Martin Valkyrie no mundial na próxima época.

Quando questionado sobre essa opção, Alonso explicou que “não agora. Não me passou pela cabeça. Adoro o Valkyrie. Recebo o meu [na versão de estrada] em julho. Estou à espera há tanto tempo, porque falta um ano para a entrega. Então, por que não? Se calhar, se eu conduzir o carro em casa e depois o conduzir num circuito, vai ser lindo”.

As mais recentes informações sugerem que Lawrence Stroll, dono da Aston Martin, intensificou os esforços para atrair Newey para longe da Red Bull com uma oferta de contrato lucrativa. A ambição de Stroll de elevar a Aston Martin a um concorrente contra equipas como a Red Bull, Mercedes e Ferrari é evidente, e assegurar os serviços do engenheiro pode ser um passo significativo para atingir esse objetivo. A acontecer, esta mudança pode ser, também, um forte argumento para a manutenção de Fernando Alonso.