Morreu Ted Toleman, mentor de Ayrton Senna

Ted Toleman, fundador e diretor da equipa Toleman de Fórmula 1, faleceu no dia 10 de abril de 2024, aos 86 anos. Toleman era um apaixonado por automobilismo e desempenhou um papel fundamental no lançamento da carreira de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1.

Após o sucesso nas categorias júnior, Toleman e a sua equipa passaram para a F1 no início da década de 1980, antes de darem a Ayrton Senna – que viria a tornar-se uma lenda do desporto – a sua estreia na F1. Senna e Toleman mostraram-se ao mundo com uma corrida impressionante até ao polémico segundo lugar no Grande Prémio do Mónaco, que foi atingido pela chuva, na época de estreia do brasileiro em 1984, dando à equipa britânica o seu melhor resultado de sempre na F1.

A Toleman conseguiu mais dois pódios com Senna na Grã-Bretanha e em Portugal nesse ano, tendo também conquistado uma única pole position quando Teo Fabi superou as condições climatéricas no Grande Prémio da Alemanha de 1985.

Depois de cinco temporadas na F1, que renderam 26 pontos, a Toleman foi vendida à Benetton, numa jogada que viu a equipa mudar de nome para a campanha de 1986.

A lista de pilotos de F1 da Toleman também incluía Brian Henton, Derek Warwick, Bruno Giacomelli, Johnny Cecotto, Stefan Johansson, Pierluigi Martini e Piercarlo Ghinzani.

Entretanto, nomes como Rory Byrne e Pat Symonds – engenheiros que viriam a ter carreiras lendárias no desporto – iniciaram o seu percurso na F1 com a equipa.

Ted Toleman nasceu em 1938 em Inglaterra, começou sua carreira no automobilismo como piloto, competindo em diversas categorias, incluindo a Fórmula 3 Inglesa. Em 1977, ele fundou a equipa Toleman, que se juntou à Fórmula 1 em 1981. A equipe rapidamente se tornou uma força competitiva, com Derek Warwick e Teo Fabi conquistando pódios em 1982 e 1983, mas foi com com Ayrton Senna, como já referimos, que ficou bem cravada nos livros de história da modalidade.