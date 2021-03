Morreu Johnny Dumfries, tinha 62 anos

Johnny Dumfries, antigo colega de equipa de Ayrton Senna na Lotus, em 1986, e vencedor das 24 Horas de Le Mans de 1988, morreu aos 62 anos de idade, após doença. Johnny Dumfries, cujo verdadeiro nome era John Crichton-Stuart, foi o último piloto a correr na F1 sob um pseudónimo. Isso tinha uma explicação, pois era o Conde de Dumfries, filho da Marquesa de Bute, uma aristocrata anglo-irlandesa.

Dumfries correu na Fórmula Ford 1600, progrediu para a F3, onde ganhou o título britânico em 1984. Em 1985 correu na F3000, testou pela Ferrari e daí foi para a Lotus F1, ao lado de Ayrton Senna. Aí, marcou pontos apenas duas vezes, com um quinto lugar na Hungria e sexto na Austrália. Saiu da F1 no fim do ano, naquela que foi a sua única temporada de F1.

Foi para a Endurance, em 1987, primeiro com a Porsche de Richard Lloyd’s, antes de ganhar Le Mans com TWR Jaguar. Foi ainda para a TOM Toyota, correu pela última vez em Le Mans com a equipa Courage, em 1991. Depois da morte do seu pai em 1993, tornou-se no sétimo Marquês de Bute, aí vivendo com a família, na Ilha de Bute, na Escócia.