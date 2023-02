Morreu Jean-Pierre Jabouille: O piloto da ‘chaleira’ | AutoSport

O antigo piloto francês de Fórmula 1 Jean-Pierre Jabouille morreu ontem, aos 80 anos de idade. Foi o primeiro vencedor da Renault, e o primeiro a ganhar com um motor turbo. Era um personagem curioso. Estudante de Arte Moderna na Sorbonne, acabou por descobrir que a sua paixão era outra e, depois de se formar em engenharia, estreou-se como piloto já com 22 anos.

Jabouille, alto e desengonçado, foi um dos derradeiros pilotos que era, também, engenheiro. E, por isso mesmo, percebia como ninguém aquilo que sucedia com os carros que pilotava. Em 1967, correu na F3 francesa, continuando aí no ano seguinte, preparando ele mesmo o seu carro e lutando até ao fim com um tal François Cévert. Em 1969, a Alpine chamou-o para desenvolver os seus carros e, a partir do ano seguinte, Jabouille levou ao extremo o seu mister, pilotando com algum sucesso tanto os F2 como os protótipos de “sport” – mas na Matra.

Em 1975, depois de algumas tentativas frustradas, correu pela primeira vez na F1, com a Tyrrell. No ano seguinte, venceu o título na F2, com um chassis denominado Elf 2J e que ele próprio ajudou a desenvolver. Isso atirou-o em definitivo para o mundo da F1. Contratado pela Renault, foi ele quem testou até à exaustão a “chaleira fumegante”, apodo pejorativo dado ao RS01, o primeiro F1 com motor turbo-Diesel, por causa da sua fraca fiabilidade, que muitas vezes terminava numa enorme nuvem de fumo. Mas, sem baixar os braços, Jabouille acabou por recolher os louros da sua teimosia, ao vencer o primeiro GP com um carro equipado com motor turbo, na França, em 1979. Saiu da F1 em 1981, após um acidente no Canadá que lhe provocou fraturas numa perna. Pouco antes, tinha assinado com a Ligier.

Que descanse em Paz.