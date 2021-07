Morreu Carlos Reutemann (1942-2021) | AutoSport

Vencedor de 12 GP de F1, o argentino Carlos Reutemann faleceu hoje aos 79 anos. Competiu por equipas como a Brabham, Ferrari, Williams e Lotus, durante 11 épocas na F1.

Reutemann, que era agora Senador no seu país, começou na F1 com a Brabham em 1972 e terminou em 16º nessa sua época de estreia. Foi Bernie Ecclestone que o recrutou na F2 e o trouxe para a categoria rainha do automobilismo. Ficou na equipa até 1976, tendo até lá chegado ao 3º lugar no Campeonato (1975).

Passou dois anos e meio na Ferrari, onde atingiu de novo o 3º lugar no Campeonato (1978), de onde partiu para uma breve passagem pela Lotus. Foi piloto da equipa durante o ano de 1979, utilizando o motor Ford Cosworth que iria também equipar os Williams durante o tempo em que foi piloto da estrutura de Frank Williams.

Durante os 3 anos que passou na Williams, por duas vezes terminou dentro dos 3 primeiros no Campeonato. Em 1981, perdeu o campeonato para Nelson Piquet por apenas 1 ponto. No último Grande Prémio do ano, em Las Vegas, Reutemann chegou com um ponto de vantagem sobre o brasileiro, mas terminou em 8º na corrida, três posições atrás de Piquet. O 5º posto de Piquet chegou para o brasileiro ser coroado Campeão, deixando Reutemann a apenas 1 ponto de diferença.

O argentino ficou tão devastado com a derrota de 1981, que colocou a hipótese de abandonar a competição, mas quis continuar, apenas para fazer duas corridas no ano seguinte, terminando a carreira na F1.

Fez duas aparições no rali do seu país, o primeiro pela FIAT (terminou em 3º) e em 1985, a Peugeot convidou-o para pilotar o seu carro, já tinha Reutemann 43 anos de idade.

Morreu hoje, deixando um legado imenso no seu país e nos milhões de adeptos do automobilismo.