Morreu Artur Ferreira | AutoSport

Morreu o Artur Ferreira, um dos melhores fotógrafos portugueses de sempre, uma personagem de quem me habituei a ouvir ‘estórias’ do Arco da Velha. Como sabem, o AutoSport teve desde os anos 80 presença assídua nos paddocks da F1, e nessa pequena comunidade lusa, Artur Ferreira era habitualmente o Rei da Festa, quer fosse pela sua imponente presença, ou pelas ‘estórias’ que não se cansava de contar.

Já há alguns anos que tentava chegar à fala com ele, pois sabia que ter algumas das suas histórias publicadas seria algo para ainda ser lido daqui a muitos, muitos anos. Já não fui a tempo, infelizmente. Falámos duas ou três vezes, vi-o mais outras duas ou três, mas no seio da redação, e ao longo destes 20 anos que já levo de AutoSport, muitas vezes ouvi falar dele.

No AutoSport, felizmente, estão publicadas algumas, uma delas, sobre Senna: “Era um menino quando o vi correr nos Karts na improvisada pista do Autódromo do Estoril. Era ainda um menino quando chegou à F1. Perfeito e rápido, Ayrton Senna foi para mim o mais completo piloto que vi correr nos meus anos de F1. E vi muitos. Stewart, Rindt, Fittipaldi, Gilles Villeneuve, Lauda, Piquet, Prost, Schumacher, Hakkinen, fabulosos. Mas nenhum como Senna atingia a magia. Um super dotado que procurava sempre exceder as suas performances. “Só descobrimos o nosso limite depois de o ultrapassarmos…”, dizia.

Estão agora juntos, como estão outros bons amigos. Que giro deve ser ter ‘por lá’ o Artur, o Senna, o Domingos Piedade em amena cavaqueira, e o Hélio a registar tudo. Todos deixaram saudades.