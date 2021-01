Morreu Adrián Campos, ex-piloto de F1, um personagem histórico do automobilismo espanhol, foi ele quem descobriu Fernando Alonso, morreu ontem aos 60 anos, com um problema de coração.

Nascido em Alzira (Valência), Adrian Campos fez história no automobilismo espanhol. Foi piloto de Fórmula 1 em 1987 e 1988, na Minardi, correndo em 21 Grandes Prémios. A sua morte, deixa o desporto automóvel espanhol de luto. foi o fundador da bem sucedida equipa Campos Racing, que compete hoje em dia na Fórmula 2 e Fórmula 3 e decisivo no aparecimento de grandes nomes do automobilismo espanhol, com Fernando Alonso à cabeça.

Pelas mãos de Adrián Campos passaram algumas das melhores páginas do desporto motorizado espanhol.

Há uma década tentou colocar de pé uma nova equipa de Fórmula 1, a Hispania, são muitos os exemplos que aqui poderia ser dados relativos ao legado que deixa: “Hoje é o dia mais triste da história de Campos Racing. Nosso presidente e fundador, Adrián Campos Suñer, deixou-nos. O seu coração parou de bater, mas a sua memória será o motor que nos sustentará a todos a lutar para seguir o seu legado… Descanse em Paz”, lê-se num comunicado da equipa.