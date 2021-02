‘Monaco F1 Racing Team’: pode estar perto de nascer uma nova equipa de Fórmula 1

Chama-se ‘Monaco F1 Racing Team’, pertence ao empresário Salvatore Gandolfo, fundador e líder da empresa de gestão Monaco Increase Management, e pode tornar-se numa nova equipa de F1. Segundo a RaceFans, já em 2019 se tinha falado nesta hipótese, duma equipa com sede em Espanha, utilizando as instalações da Campos Racing.

A ideia inicial era entrar este ano de 2021, mas a pandemia alterou por completo as ideias, pelo que nada se tem ouvido nos últimos tempos. Até agora, e não é coincidência, o CEO Stefano Domenicali ter referido na passada semana que em alguns casos o ‘fee’ de 200 milhões de dólares pago à cabeça para entrar na F1, poderia ser ‘esquecido’: “O atual Projecto Monaco F1 Racing Team já tinha sido discutido com a direção da F1 em 2019, e acreditamos que as recentes declarações do novo CEO da F1, Stefano Domenicali, que sugerem que a taxa de entrada para novas equipas poderia ser dispensada, representam um passo em frente na direção certa. Apreciamos a atitude e estamos prontos a tomar as medidas necessárias para que a nossa candidatura seja finalizada”, disse Gandolfo, citado pela RaceFans.

Daniele Audetto, chefe desportivo da Ferrari durante os anos de Niki Lauda e antigo diretor-geral da equipa Super Aguri, está entre os envolvidos no projeto.