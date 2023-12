Momentos do ano: Um novo formato de qualificação | AutoSport

A mudança do formato em si foi relativamente pacifica. O problema estava nos treinos em que as equipas, por terem menos pneus à disposição, têm de gerir mais os pneus que usam e, por isso, as primeiras sessões não dão tantas informações quanto as equipas desejariam. E isso causou desagrado às equipas mas também permitiu mais alguma imprevisibilidade.

A F1 tem tentado introduzir mudanças no seu formato para permitir mais espetáculo. Este ano foi pensado um novo formato de qualificação, em que se usam apenas pneus duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q3. Isto foi pensado para reduzir o número de conjuntos de pneus que a Pirelli tem de levar para as pistas a cada fim de semana. Neste caso, a mudança é pensada mais para tornar a competição mais eficiente.

