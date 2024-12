MOMENTOS DO ANO: Sergio Pérez renova com a Red Bull

Apesar dos resultados menos positivos, Sergio Pérez conseguiu uma extensão de contrato com a Red Bull. O piloto mexicano estava com dificuldades em acompanhar o seu colega Max Verstappen, mas a equipa deu-lhe um voto de confiança e renovou por mais duas temporadas com o #11, tentando afastar os rumores que davam conta de uma potencial saída do clube.

Desde que se juntou à equipa no final de 2020, Pérez terminou a época de 2023 em segundo lugar no campeonato de pilotos, dando aos austríacos a possibilidade de, pela primeira vez, terminar o ano com os seus dois pilotos nas duas primeiras posições do mundial. Os pontos somados da dupla Verstappen-Pérez contribuíram para dois títulos mundiais de construtores para a Red Bull , em 2022 e 2023.

O piloto nascido em Guadalajara foi apelidado de “Ministro da Defesa Mexicano”, após a sua contribuição para o primeiro título de Max Verstappen em 2021.