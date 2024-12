MOMENTOS DO ANO: Rui Marques promovido a diretor de corrida da F1

Foi com grande surpresa que a FIA anunciou que Niels Wittich deixou o cargo de diretor de corrida da Fórmula 1 antes do Grande Prémio de Las Vegas, para “procurar novas oportunidades”.

Wittich, que assumiu o cargo em 2022 após a saída de Michael Masi, depois do polémico Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021, inicialmente partilhou funções com Eduardo Freitas antes de assumir o cargo a solo. A saída de Wittich não foi pacifica, com o alemão a dizer que foi despedido pela FIA, adensando o manto de incerteza em trono do órgão federativo, que foi acumulando saídas de elementos em cargos principais.

O lugar de diretor de corrida da F1 passou a ser ocupado por Rui Marques, português que foi diretor de corrida da F2 e da F3 nos últimos dois anos, assumindo o lugar que era de Bob Kettleboro. Marques tem já muita experiência no topo do automobilismo mundial, assumindo agora a posição de maior responsabilidade. No passado também foi adjunto de Eduardo Freitas nas 24 h de Le Mans, posto que também ocupou no WTCC, assim como do WTCR. Rui Marques era mais um compatriota que chegava ao topo do automobilismo, mostrando a qualidade do trabalho que é feito em Portugal.