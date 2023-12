MOMENTOS DO ANO: Red Bull garante a permanência de “peça fundamental” na equipa, com renovação de Newey | AutoSport

Adrian Newey terá lugar entre os melhores na história da F1 e o seu legado poderá ser ainda maior. Depois de ter sido responsável pelo design de dez monolugares que venceram o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Newye continuará na competição pela mão da Red Bull, que afastou a possibilidade deste deixar a estrutura no final do seu contrato e quando haviam alguns adversários interessados nos serviços.

Em maio, a Red Bull garantiu a permanência de Newey renovando o seu contrato. Christian Horner, por altura do Grande Prémio de Miami e em declarações à Sky, explicou que a sua equipa não “se resume a uma só pessoa, claro, mas ele [Adrian Newey] é uma peça fundamental na nossa organização. É ótimo tê-lo connosco, gosta do ambiente em que trabalha, gosta de trabalhar com jovens engenheiros talentosos – e nós temos alguns talentos incríveis que estamos a cultivar e a desenvolver – e que o estimulam. Tem 64 anos e está muito motivado”.

Não foram revelados pormenores da renovação de Newey, principalmente por quantos mais anos ficará o britânico na estrutura, mas Horner garantiu que “está connosco há muito tempo e isso vai continuar durante várias épocas”. Ainda assim, e numa outra ocasião, o próprio engenheiro, admitiu que a sua carreira na F1 caminha para o fim, estando muito perto da reforma.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/Red Bull Content Pool