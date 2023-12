Momentos do ano: Proibição das mantas de aquecimento adiada | AutoSport

Enquanto prossegue a análise “de outras potenciais alterações aos regulamentos que possam melhorar a sustentabilidade ambiental do desporto”, a eliminação das mantas de aquecimento aconteceu, pelo que se pode ler no comunicado da FIA, não pela falta de resultados das especificações dos pneus novos, mas sim pela falta de segurança que algumas equipas já tinham demonstrado antes da reunião da Comissão.

Em comunicado, a FIA explicou que “a Pirelli deu a conhecer os resultados da série de testes [com as equipas e com os protótipos dos pneus slicks]”, tendo os resultados mostrado “que a alteração pode ser implementada conforme as especificações pretendidas para 2024, mas foi decidido adiar a introdução da proibição mantas de aquecimento de pneus para piso seco em 2024 e continuar esta discussão e mais testes em 2025”.

