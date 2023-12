Momentos do ano: O dia em que Nico Hulkenberg ficou à frente de quase todos | AutoSport

Nico Hulkenberg regressou à F1 em 2023 e mostrou que ainda tem argumentos para se manter entre os melhores do mundo. O piloto alemão destacou-se especialmente nas qualificações (aos domingos o Haas tinha demasiadas fragilidades para ser competitivo) e no GP do Canadá esteve em evidência.

Numa sessão de qualificação marcada pela chuva, Max Verstappen conquistou a sua quinta pole na época 2023. O piloto da Red Bull conseguiu o primeiro lugar para a grelha de amanhã, apesar de ter sido uma sessão por vezes difícil de ler, com a chuva a baralhar as contas. A Q1 foi molhada, mas com a pista a secar gradualmente, permitindo que a Q2 fosse feita com pneus slicks, o que nos deu alguns golpes de teatro. Mas a chuva reapareceu na Q3 em força e voltou a baralhar as contas. Verstappen ficou com a pole, com Nico Hulkenberg a fazer o segundo melhor tempo, que voltava assim à primeira linha da grelha de partida, numa grande volta na Q3. Seguiram-se Fernando Alonso, Lewis Hamilton, George Russell e Esteban Ocon.

No entanto, Nico Hulkenberg recebeu uma penalização de três lugares na grelha por não respeitar o tempo mínimo exigido por altura da bandeira vermelha (provocada por Oscar Piastri já na Q3). Com esta penalização, Hulkenberg perdeu o segundo lugar na grelha.