MOMENTOS DO ANO: Mohammed ben Sulayem suspeito de interferência em corridas de 2023

Ambas as acusações foram analisadas pelo Comité de Ética da FIA após denúncias documentadas pelo Compliance Officer. Entretanto, o comité concluiu que não havia provas suficientes para fundamentar as alegações e ilibou ben Sulayem de qualquer irregularidade.

O Presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, foi investigado pela entidade que lidera devido a alegações de interferência em dois eventos da Fórmula 1 de 2023. No primeiro caso, ele foi acusado de influenciar a anulação de uma penalização imposta a Fernando Alonso no Grande Prémio da Arábia Saudita. Alonso, inicialmente punido com 10 segundos por um suposto contacto irregular durante uma paragem, teve a sua penalização anulada após recurso da Aston Martin. No segundo caso, ben Sulayem teria tentado dificultar a homologação do circuito de Las Vegas, alegadamente instruindo funcionários a encontrar problemas para atrasar a sua certificação.

