MOMENTOS DO ANO: Max Verstappen tricampeão do mundo de F1; Red Bull conquista sexto título | AutoSport

Depois do vencedor inesperado em Singapura, Max Verstappen voltou a ser protagonista em Suzuka, confirmando na altura a conquista do título de construtores pela Red Bull, quando faltavam ainda seis corridas para o fim da época.

Max Verstappen mostrou de forma clara que o domínio da Red Bull foi apenas interrompido por um breve instante. Foi sempre um dos mais rápido em pista e fez um excelente parelha com a máquina criada pela Red Bull, que selou o sexto título de construtores em Suzuka.

O terceiro título mundial do piloto foi garantido na corrida de Sprint do Catar, colocando seu nome junto de Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet e Ayrton Senna como tricampeão do Mundo.

Max Verstappen teve uma época notável, com 19 vitórias em GP, 10 das quais consecutivamente entre as provas de Miami e Itália. Mais doze pole position conquistadas e quatro vitórias em seis corridas Sprint.

Depois de ter chegado à F1 como o mais jovem piloto de sempre, com apenas 17 anos, Max Verstappen tem levado o seu carro, os seus rivais e os livros de recordes do desporto ao limite. O mais jovem piloto a marcar pontos na F1 depressa se tornou no mais jovem vencedor de corridas – com 18 anos e 228 dias – com uma condução que tinha tanto de rápido, como por vezes inclemente, ‘torrando’ a paciência a muitos adversários com a sua agressividade em pista.

Depois do primeiro título mundial alcançado em 2021, seguiram-se mais duas temporadas vitoriosas e muitos recordes da disciplina batidos.