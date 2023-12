MOMENTOS DO ANO: Max Verstappen quebra recorde de Sebastian Vettel em Monza | AutoSport

Com a 10ª vitória consecutiva, Verstappen ultrapassou o anterior recorde de Sebastian Vettel de nove vitórias consecutivas e passou a encabeçar também essa lista. Triunfou em todas as corridas desde o GP de Miami de maio.

O piloto neerlandês desde que assumiu a liderança do Grande Prémio de Itália, no Autódromo de Monza, passou a estar intocável para Sergio Pérez, Carlos Sainz ou Charles Leclerc. Verstappen foi paciente, esperou na fase inicial da corrida, foi percetível que queria não dar margem ao polesitter e primeiro líder Sainz, mas sabia que o SF-23 iria degradar mais rapidamente os pneus e com isso teria vantagem competitiva, apesar da superior velocidade de ponta do carro italiano.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI