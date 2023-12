MOMENTOS DO ANO: Lista de inscritos para temporada de 2024 da F1 sem novidades | AutoSport

A FIA confirmou a meio do último mês do ano o que já se sabia: não há qualquer mudança em termos de pilotos na Fórmula 1 para o próximo ano. A lista de inscritos foi revelada, mas até a designação da Sauber, que terminou a parceria com a Alfa Romeo, deverá ainda sofrer alterações.

Ficou para trás a temporada de 2023, com a Red Bull a vencer 21 das 22 corridas do ano, e agora só pensa em 2024 e nos desafios que todas as equipas e pilotos terão pela frente. Pela primeira vez em muito tempo, não há novos nomes de pilotos no plantel, mas há novos nomes de equipas, que ainda deverão mudar até ao início da temporada.

A Sauber foi anunciada com a nova designação Stake F1 Team Kick Sauber, a Aston Martin já tinha confirmado a sua mudança de identidade. Mas ainda se vai ter que esperar mais algum tempo pelo nome da segunda equipa da Red Bull, pois vai deixar de ser AlphaTauri e a Sauber fez saber que em janeiro revelará a designação oficial.