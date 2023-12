MOMENTOS DO ANO: Lewis Hamilton e Charles Leclerc desclassificados no problemático GP dos EUA | AutoSport

O Grande Prémio dos EUA ficou marcado pela desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc após as verificações pós-corrida e devido ao desgaste da prancha no fundo dos carro. O piloto britânico perdeu o segundo posto que tinha alcançado em pista, tendo visto Max Verstappen a alcançar a sua 50ª vitória da carreira na Fórmula 1, enquanto o monegasco da Ferrari tinha terminado em quinto lugar.

O facto de existir o formato de Sprint no “ondulado” traçado de Austin pode explicar a infração, ao mesmo tempo que Mercedes e Ferrari erraram ao colocar os monolugares com uma menor altura ao solo. Com os carros em parque fechado desde sexta-feira é mais difícil perceber quando há um exagero nesse sentido, mais ainda porque a Sprint é realizada com cargas de combustível completamente diferentes.

Este episódio desencadeou várias questões, uma vez que apenas foram verificados os desgastes da prancha no fundo de quatro monolugares e em dois deles verificaram-se infrações. Questionaram-se quantos monolugares poderiam estar nas mesmas condições do Mercedes W14 do britânico e do Ferrari SF-23 do monegasco se a FIA tivesse procedido a mais verificações, o que levou a entidade federativa a defender-se em comunicado. No entanto, a Mercedes admitiu embaraço por esta situação ter ocorrido, enquanto a Ferrari explicou que se tratou de um erro da equipa.

Ainda em Austin, a questão dos limites de pista durante a corrida levou a FIA a confirmar ao Auto Motor und Sport que a sua análise pós-corrida “identificou que vários pilotos podem ter excedido o limite da pista no interior da curva 6”, mas não penalizaram qualquer concorrente por falta de provas, uma vez que as imagens das câmaras não foram suficientemente esclarecedoras.

Posteriormente, a Haas apresentou à FIA um pedido de revisão aos resultados do GP dos EUA, por alegadamente ter novas provas de que pilotos excederam os limites de pista nessa corrida, rejeitado por aquela entidade, uma vez que consideraram que os dados que a equipa norte-americana apresentou na audição não foram relevantes para tomar outra decisão que não aquela que aconteceu na altura pelo Colégio de Comissários Desportivos.

No meio de toda estas confusões, o facto de Logan Sargeant, um dos beneficiados da desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ter conquistado o seu primeiro ponto da carreira na Fórmula 1, ainda por cima numa das corridas nos EUA.

Foto: Wolfgang Wilhelm