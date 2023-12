MOMENTOS DO ANO/JANEIRO | AutoSport

O início de 2023 começou com Eryk Goczał a passar a ser o piloto mais jovem a vencer uma etapa no Dakar. Ainda nos primeiros dias do novo ano, o Presidente da FIA utilizou o Twitter para um anúncio importante para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, começando um pouco mais tarde o processo de candidaturas de novas equipas para a disciplina.

Janeiro ainda ficaria marcado pelo desaparecimento, em resultado de um acidente com uma moto de neve, de Ken Block. Mas o primeiro mês do ano teve também motivos para festejar. O mundial de ralis comemorou os seus 50 anos, enquanto Sébastien Ogier se tornou no piloto mais vitorioso no mítico Rali de Monte Carlo.

Ainda nos ralis, desta vez nos nacionais, Craig Breen foi confirmado no Team Hyundai Portugal. Infelizmente, como bem sabemos, a tragédia bateu à porta do piloto, que nos deixou na sequência de um pequeno acidente com consequências devastadoras. No TT, Nasser al Attiyah ganhou o seu 5º Rali Dakar, naquela que foi a 3ª vitória da Toyota.

De volta à Fórmula 1, a Andretti revelou a Cadillac como sua parceira para a candidatura que iria apresentar à FIA, enquanto a Williams surpreendeu ao apresentar James Vowles como novo chefe de equipa.

Nas míticas 24 Horas de Daytona, do campeonato norte-americano de resistência, os LMDh fizeram a sua estreia, assim como o jovem piloto luso Guilherme Oliveira na lendária prova do endurance mundial.