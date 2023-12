MOMENTOS DO ANO: James Vowles, de estrategista da Mercedes a chefe de equipa da Williams | AutoSport

Vowles assumiu as rédeas da estrutura apenas no dia 20 de fevereiro, três dias antes dos testes de pré-temporada. James Vowles tem ainda à sua frente um desafio enorme, apesar da melhoria de desempenho que aconteceu durante toda a temporada, mas só em 2024 é que se verá o que realmente mudou na equipa sob a sua orientação, uma vez que o projeto deste ano ainda foi levado a cabo, em grande parte, pela gestão de Jost Capito.

O presidente da Dorilton Capital – proprietária da Williams – Matthew Savage, afirmou: “Temos o prazer de dar as boas-vindas a James à Williams Racing. É um dos talentos mais respeitados da Fórmula 1 e vai aumentar o nosso desempenho. Tem sido uma parte fundamental de alguns dos feitos mais impressionantes do desporto ao longo dos últimos 15 anos. Ao continuarmos a nossa incansável busca de resultados, acreditamos que a nomeação de James reforça a nossa dedicação em assegurar uma liderança enérgica, experiente e forte à medida que avançamos para a próxima fase de transformação da Williams Racing”.

Depois de quatro anos como responsável da estratégia da Mercedes, Vowles assumiu um novo desafio, substituindo Jost Capito, que perdeu o lugar na equipa de Grove no final de 2022. “A equipa é um ícone do nosso desporto, que eu respeito muito, e estou muito ansioso pelo desafio”, disse Vowles no anúncio oficial da Williams.

