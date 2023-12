MOMENTOS DO ANO: GP de Las Vegas começou mal, mas terminou com um balanço positivo | AutoSport

Grande Prémio de Las Vegas começou mal, apesar de toda a expectativa criada em torno do regresso da Fórmula 1 à cidade norte-americana do jogo. O primeiro treino livre terminou prematuramente, devido a uma tampa de drenagem que se soltou e que atingiu o Ferrari de Carlos Sainz, resultando em danos significativos no chassis do espanhol e na sua penalização – injusta – por troca de componentes da unidade motriz. No entanto, com uma corrida muito dinâmica e com luta pela vitória entre três pilotos, o fim de semana terminou em alta.

O incidente com a tampa, resultou em danos no “motor, monocoque e a bateria”, levando Frédéric Vasseur a afirmar que era “simplesmente inaceitável. Custou-nos uma fortuna. Estragámos a sessão para o Carlos. De certeza que não vamos participar no TL2. Acho que é inaceitável para a F1 hoje”. O GP de Las Vegas foi pensado para ser o ponto alto da temporada da F1. À boa maneira norte-americana, foi tudo pensado em grande. A pista, as infraestruturas, o evento, tudo foi pensado para ter o máximo de impacto, sem olhar a custos pela Liberty Media. Foi uma das suas maiores apostas desde que tomaram as rédeas do negócio.

Ainda assim, o fim de semana foi recebido com alguma indiferença pelos fãs europeus e até por Max Verstappen, com declarações que foram sendo feitas e que não foram agradáveis em relação ao evento.

Apesar de tudo, num fim de semana de altos e baixos, a corrida foi interessante e entretida. Max Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro, mas teve de lutar muito para o conseguir. Charles Leclerc tentou tudo para vencer, mas, mais uma vez, a sorte não lhe sorriu e Sergio Pérez ainda sonhou com a vitória, mas teve de se contentar com o terceiro lugar, garantindo o vice-campeonato. Leclerc, com um erro a oito voltas do fim, perdeu o segundo lugar, mas recuperou a posição na última volta, numa manobra espetacular sobre o piloto mexicano.

Leclerc conquistou a pole, com Carlos Sainz a ficar a 0,044 seg. do seu tempo. Já Verstappen ficou a mais de 0.3 segundos do tempo do #16. Na corrida, o arranque não foi o melhor, caiu para segundo, mas fez um excelente primeiro stint, que o colocou em vantagem face a Verstappen. Não fosse um segundo Safety Car durante a prova e a história talvez fosse diferente. Mas o monegasco nunca desistiu e agarrou o segundo lugar na última volta, com a ultrapassagem a Pérez.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool