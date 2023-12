MOMENTOS DO ANO: FIA aprovou candidatura da Andretti | AutoSport

A FIA anunciou em outubro a aprovação da candidatura da Andretti para a Fórmula 1 “após uma análise rigorosa”, estando agora sujeita à conclusão do acordo comercial com a Formula One Management (FOM), que detém os direitos comerciais da competição e tem de dar também luz verde. Está ainda longe de estar terminado este processo, sabendo-se que a larga maioria das equipas não vê com bons olhos a entrada de mais uma estrutura na grelha da competição, apesar da parceria da Andretti com a Cadillac.

“Andretti Formula Racing LLC passará à fase seguinte do processo de candidatura para entrar na Fórmula 1 a partir de uma lista de quatro candidatos finais na Fase 2”. Foi assim que a FIA deu a conhecer a sua decisão sobre o processo aberto para a entrada de uma nova equipa na F1. A estrutura liderada por Michael Andretti foi a “única candidata a cumprir os critérios rigorosos estabelecidos” entre as “quatro equipas que apresentaram candidaturas formais na Fase 2 do processo”. No entanto, este processo pode ainda dar que falar em 2024 por dois motivos: os responsáveis de, pelo menos, um projeto que não foi aceite pela FIA não ficaram satisfeitos com os argumentos da entidade federativa e podem avançar com uma ação legal; o segundo motivo é a lenta negociação entre FOM e Andretti, que poderá arrastar-se por muito tempo.

