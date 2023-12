Momentos do ano: Felipe Massa coloca processo judicial contra a FIA e a F1 | AutoSport

Depois de ameaçar com uma ação judicial sobre possíveis irregularidades no título de 2008 que lhe escapou por um ponto, Felipe Massa reuniu uma equipa jurídica para avaliar a situação e iniciou um processo judicial.

Os advogados do piloto brasileiro enviaram uma carta no dia 15 de agosto a Stefano Domenicali e a Mohammed ben Sulayem, diretor-executivo da Fórmula 1 e Presidente da FIA, respetivamente, onde davam conta do início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008.

Felipe Massa reuniu a equipa jurídica para avaliar o caso depois das declarações de Bernie Ecclestone em março passado, quando o antigo responsável da Fórmula 1 afirmou ao F1-Insider que ele e a FIA, na altura comandada por Max Mosley, tiveram conhecimento antes de terminar a temporada do chamado caso ‘Crashgate’, a corrida polémica em que Nelson Piquet Jr. se despistou propositadamente para provocar a entrada de um Safety Car e assim beneficiar a corrida do seu colega Fernando Alonso, no GP de Singapura.