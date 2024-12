MOMENTOS DO ANO: Felipe Massa avança com processo para revisão do título mundial de 2008

Depois de uma entrevista reveladora de Bernie Ecclestone em que a legitimidade do campeonato de 2008 ficou em causa, Felipe Massa avançou oficialmente com um processo judicial para revisão do título de 2008, em que foi um dos protagonistas.

Felipe Massa deu tempo à FIA e Fórmula 1 para responderem à sua missiva do ano passado, mas sem ter uma resposta que fosse ao encontro das suas expectativas, deu entrada de um processo judicial, pedindo a revisão do título mundial de 2008 e consequente compensação financeira.

O ex-piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, iniciou oficialmente um processo legal contra a Fórmula 1, procurando uma revisão das circunstâncias que envolveram o campeonato mundial de 2008. A ação legal surge após as tentativas de encontrar uma solução extrajudicial terem sido infrutíferas. Os advogados de Massa afirmaram que o fracasso da FIA, com a cumplicidade de Bernie Ecclestone e da FOM, levou a perdas financeiras significativas para o brasileiro, que agora pede pelo menos 82 milhões de dólares de indemnização.

A controvérsia tem origem em comentários feitos por Bernie Ecclestone no ano passado, sugerindo que a F1 tinha informações suficientes em 2008 para investigar o escândalo “crashgate” e potencialmente cancelar os resultados da corrida em Singapura antes de Lewis Hamilton ser confirmado como campeão. Massa, que terminou em segundo lugar no campeonato de 2008, pretende resolver o que considera ser uma injustiça histórica no desporto através das vias legais.

Embora a FIA e a Liberty Media, que detém os direitos comerciais da F1, se tenham recusado a comentar o assunto, Massa sublinhou o seu empenho em procurar justiça. “Sempre disse que lutaria até ao fim”, afirmou à Globo. “Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, vamos procurar nos tribunais a reparação desta injustiça histórica. O assunto está agora com os advogados, e eles estão totalmente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no desporto seja feita”.

Em comunicado, os advogados de Felipe Massa sublinham que “as tentativas de encontrar uma solução amigável foram infrutíferas, deixando o Sr. Massa sem outra escolha senão iniciar um processo judicial”.

O processo será demorado e talvez o resultado final não agrade ao piloto brasileiro, mas se, por outro lado, uma decisão histórica for tomada, a face do desporto poderá mudar radicalmente.