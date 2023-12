MOMENTOS DO ANO: Faleceu em fevereiro Jean-Pierre Jabouille | AutoSport

O antigo piloto francês de Fórmula 1 Jean-Pierre Jabouille morreu no dia 2 de fevereiro, aos 80 anos de idade. Foi o primeiro vencedor da Renault e o primeiro a ganhar com um motor turbo.

Jean-Pierre Jabouille tinha apenas feito um GP de F1, quando foi escolhido pela Renault para ajudar a desenvolver o RS01, o primeiro monolugar de F1 dos tempos modernos equipado com um motor turbo, depois de ter dado nas vistas no campeonato de F3 francês, em 1967 e 1968, que terminou atrás de François Cévert. Em 1969 tornou-se piloto de desenvolvimento da Alpine, uma das marcas associadas à ideia do motor turbo para a F1.Em 1975, depois de algumas tentativas frustradas, correu pela primeira vez na F1, com a Tyrrell. No ano seguinte, venceu o título na F2, com um chassis denominado Elf 2J e que ele próprio ajudou a desenvolver.

Contratado pela Renault, foi ele quem testou até à exaustão a “chaleira fumegante”, apodo pejorativo dado ao RS01, o primeiro F1 com motor turbo, por causa da sua fraca fiabilidade, que muitas vezes terminava numa enorme nuvem de fumo. Acabou por recolher os louros da sua teimosia, ao vencer o primeiro GP com um carro equipado com motor turbo, em França, em 1979. Saiu da F1 em 1981, após um acidente no Canadá que lhe provocou fraturas numa perna, pouco depois de ter assinado com a Ligier.

Dedicou-se à posição de “team manager” da própria Ligier/Talbot, em 1982 e regressou como piloto a meio da década de 90, no campeonato francês de Superturismo e ajudou então a Peugeot a desenvolver o seu projeto para as 24 Horas de Le Mans, onde terminou em 3º os anos de 1993 e 1994. Sucedeu a Jean Todt como diretor da Peugeot Sport, ficando ligado à F1 até 1995.