MOMENTOS DO ANO: F1 fechou a porta à Andretti

Seria um dos derradeiros capítulos da novela que se foi criando à volta da entrada de uma 11.ª equipa. A Andretti trabalhou arduamente para entrar na F1, mas o seu sonho foi esbarrando contra a vontade das equipas e da FOM, apesar da FIA ver com bons olhos a entrada de uma nova equipa.

No início do ano ficava assumido o desacordo entre a Formula One Management (FOM) e a Andretti para a participação da estrutura norte-americana no mundial de Fórmula 1, tendo sido revelado que “o pedido de participação do Requerente no campeonato não deve ser aceite”, uma vez que não ficou “demonstrado que acrescentaria valor” à competição.

Em vinte pontos, o comunicado da FOM dava conta de todos os passos tomados e resumia o seu processo de análise e as principais conclusões, terminando com a decisão de não aceitar o pedido de participação na Fórmula 1.

Com a Andretti neste processo estava a General Motors, que anunciou o seu registo oficial junto da FIA como fabricante de unidades motrizes para a Fórmula 1 a partir da temporada de 2028, juntando-se desta forma, à Red Bull-Ford Powertrains, Ferrari, Honda, Mercedes, Alpine-Renault e Audi como fornecedor. A GM acabaria por ser fundamental neste processo meses mais tarde.

Os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1, que tanto como a FIA, tem o poder de analisar e considerar se uma candidatura é adequada para que um novo concorrente seja selecionado, afirmaram ter tomado “em consideração” várias formas que a Andretti podia acrescentar valor à competição, “incluindo o valor para os adeptos, o prestígio e o valor reputacional do desporto, o equilíbrio competitivo do campeonato e os objetivos de sustentabilidade do desporto”, refere o comunicado.

Em particular, foram considerados o nível competitivo “provável da entrada do candidato e do seu impacto”, os acordos “no que respeita ao fornecimento de unidades motrizes e o impacto que esses acordos teriam no desempenho competitivo do candidato”, assim como os “potenciais benefícios que o candidato poderá trazer em termos de crescimento e envolvimento dos adeptos”.

Parecia o início do fim da entrada de uma nova equipa americana, mas o processo seguira, com outros intervenientes, já com Michael Andretti fora do projeto.