MOMENTOS DO ANO: F1 decidiu as linhas mestras para o seu futuro

Estávamos a meio do ano quando a F1 anunciou as bases para o futuro da competição, com os regulamentos para 2026 a serem conhecido em mais pormenor. Uma F1 que dá um passo atrás no tamanho e na aerodinâmica, que simplifica as unidades motrizes, ao mesmo tempo que dá mais ênfase à componente elétrica e a aposta na aerodinâmica ativa.

A FIA revelou o novo conjunto de regulamentos “ágeis, competitivos, mais seguros e mais sustentáveis” que definirão a F1 a partir de 2026.

Os regulamentos aerodinâmicos revistos funcionarão em conjunto com as novas regras relativas às unidades de potência, que incluem o aumento da potência das baterias e a utilização de combustíveis 100% sustentáveis.

A partir de 2026, a Fórmula 1 terá:

1 – monolugares mais ágeis, 30 kg mais leves e, por conseguinte, mais aptos a lutar em pista

Uma unidade de potência redesenhada com maior potência da bateria e uma divisão equilibrada entre o motor de combustão interna e a energia elétrica, bem como a utilização de combustíveis 100% sustentáveis

2 – Aerodinâmica ativa sob a forma de asas dianteiras e traseiras móveis para permitir corridas ainda mais equilibradas

3 – Maiores oportunidades de ultrapassagem através da introdução de um novo sistema que dá aos pilotos um curto impulso de energia adicional da bateria quando se encontram a um segundo do carro da frente

4 – Maior segurança através de estruturas mais fortes e testes ainda mais rigorosos. Compromisso de um número recorde de seis fabricantes de unidades motriz

Unidades de potência preparadas para fornecer mais potência

Embora a potência da unidade híbrida tenha diminuído de 550-560kw para 400kw, o elemento bateria aumentou significativamente de 120kw para 350kw – um aumento de quase 300% na potência elétrica.

A quantidade de energia que pode ser recuperada durante a fase de travagem duplicou para 8,5 MJ por volta.

Os novos regulamentos levaram a compromissos por parte dos atuais fornecedores Ferrari, Mercedes e Renault – ao mesmo tempo que seduziram a Honda a regressar e encorajaram a chegada da Audi e da Ford, esta última através de uma parceria com a Red Bull Powertrains.

Os carros serão mais leves e mais pequenos

Numa tentativa de criar uma máquina de corrida mais ágil, a distância máxima entre eixos foi reduzida em 200 mm, para 3400 mm, enquanto a largura foi cortada em 100 mm, para 1900 mm.

O peso também foi reduzido, com os monolugares de 2026 a terem um peso mínimo de 768 kg, menos 30 kg do que os seus homólogos de 2022.

A FIA também afirmava que o apoio aerodinâmico foi reduzido em 30% e o arrasto em 55%.

O tamanho das jantes de 18 polegadas da Pirelli introduzido em 2022 manter-se-á, mas a largura dos pneus dianteiros da especificação 2026 foi reduzida em 25 mm e a dos traseiros em 30 mm em comparação com a geração anterior de monolugares.

Inovações aerodinâmicas a caminho

A FIA afirma que os monolugares de 2026 poderão ser alternados entre duas configurações, para minimizar o consumo de combustível ou para maximizar o desempenho em curva.

Serão introduzidos sistemas de aerodinâmica ativa totalmente novos, que envolvem asas dianteiras e traseiras móveis.

Isto permitirá maiores velocidades em curva com um único ângulo de asa ativado. Será possível reduzir a resistência aerodinâmica e aumentar a velocidade em linha reta quando o segundo ângulo for ativado.

Este novo sistema pode ser utilizado em zonas como as utilizadas para a atual ajuda à ultrapassagem DRS.

O esforço para aumentar a segurança continua

A FIA reviu as regras da estrutura de impacto frontal, introduzindo um design de nariz em duas fases para mitigar o risco de desprendimento nos impactos iniciais.

As regras de intrusão lateral são também mais rigorosas, enquanto a proteção em torno do condutor e da área da célula de combustível foi melhorada.

A sustentabilidade é um dos principais objetivos das regras para 2026

Embora as atuais unidades de potência da Fórmula 1 já sejam as mais eficientes do mundo, na F1 e no objetivo da FIA de atingir neutralidade carbónica até 2030, as unidades de potência de 2026 funcionarão com combustíveis totalmente sustentáveis.

Haverá uma maior utilização de energia elétrica nas unidades de 2026, com uma mudança para uma distribuição de energia 50% elétrica e 50% térmica.