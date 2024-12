MOMENTOS DO ANO: Esteban Ocon deixa a Alpine

A reestruturação da Alpine passou também pelos pilotos e Esteban Ocon passou a ser carta fora do baralho, com o piloto francês e a equipa a anunciarem o fim da relação que duraria ainda até ao final da temporada.

Este acordo encerra uma colaboração de cinco anos entre a equipa e Ocon, durante a qual a Alpine e o piloto obtiveram a sua primeira vitória no Grande Prémio da Hungria em 2021, um momento marcante para a marca, a equipa e o próprio Esteban Ocon.

Tinha obtido mais dois pódios durante os seus cinco anos na Alpine, alcançando o segundo lugar no Grande Prémio de Sakhir de 2020 – o primeiro pódio na Fórmula 1 – e no Grande Prémio do Mónaco de 2023, onde terminou em terceiro lugar. A sua melhor classificação foi o oitavo lugar no campeonato do mundo de pilotos de 2022, contribuindo para o quarto lugar da equipa no campeonato de construtores desse ano. Faltava apens um momento de consagração, que chegou no GP do Brasil com o derradeiro pódio ao lado de Pierre Gasly.