MOMENTOS DO ANO: Depois de 18 anos como chefe de equipa, AlphaTauri anunciou a substituição de Franz Tost | AutoSport

A especulação em torno do futuro da AlphaTauri terminou quando a equipa italiana anunciou a saída de Franz Tost da liderança da estrutura no final da temporada de 2023, passando a ser consultor. Esta reestruturação teve ainda impacto na Ferrari, uma vez que para as funções de chefe de equipa foi escolhido Laurent Mekies, que era em abril, altura deste anúncio, diretor desportivo da Ferrari. O antigo diretor da FIA, Peter Bayer, foi confirmado como CEO da AlphaTauri, entrando em funções antes de Mekies.

Figura-chave no desenvolvimento da Scuderia AlphaTauri e da sua antecessora Scuderia Toro Rosso, Franz Tost juntou-se à equipa de Faenza como responsável máximo aquando da sua criação em 2005 e conduziu a Toro Rosso à sua primeira vitória, em casa, no Grande Prémio de Itália de 2008. Após a mudança de nome para Scuderia AlphaTauri, Franz levou novamente a equipa à vitória em 2020, vencendo em Monza pela segunda vez.

Peter Bayer desempenhou as funções de diretor executivo da F1 e Secretário-Geral do Desporto na FIA antes de rumar à equipa italiana. No caso de Mekies, trata-se de um regresso e um fechar um capítulo de uma passagem cheia de percalços pela estrutura de Maranello. Mekies foi engenheiro de corrida, engenheiro-chefe e responsável de Desempenho do Veículo na sua primeira passagem por Faenza, para depois passar quatro anos na FIA como diretor de segurança e diretor adjunto de corrida, antes de se juntar à Ferrari em 2018. Mekies será responsável pela operação diária da equipa, incluindo as operações técnicas, de produção, e em conjunto com Bayer, criarão uma nova estrutura de liderança “com igual responsabilidade”, explicava a equipa em comunicado.

Foto: Bryn Lennon/Getty Images