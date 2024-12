MOMENTOS DO ANO: Carlos Sainz na Williams

Depois de muita especulação, o futuro de Carlos Sainz ficou definido. O piloto espanhol, que ainda representava a Ferrari, assumiu o compromisso com a Williams Racing, num contrato para várias épocas.

Carlos Sainz foi preterido pela Ferrari, que optou por assinar com Lewis Hamilton, para a época 2025. O espanhol passou a ser o alvo mais apetecível do mercado de pilotos, com Audi a ser das mais interessadas. A Alpine também demonstrou muito interesse no #55, mas foi a Williams que reuniu os melhores argumentos para convencer o piloto de 29 anos.

As esperanças da equipa britânica, que depois de uma época 2024 terrível, espera dar os passos certos para chegar de novo ao topo, ganham novo ânimo com a entrada de um piloto de topo com Carlos Sainz, que tem experiência em equipas grandes e sabe o que é preciso para vencer.