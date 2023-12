MOMENTOS DO ANO: Calendário reduzido a 22 provas depois de cancelamento do GP de Emilia-Romagna | AutoSport

MOMENTOS DO ANO: Calendário reduzido a 22 provas depois de cancelamento do GP de Emilia-Romagna

Segundo a F1, a decisão foi tomada porque não era “possível realizar o evento em segurança para os nossos adeptos, as equipas e o nosso pessoal e é a atitude correta e responsável a tomar tendo em conta a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência nesta altura difícil”.

O evento foi afetado, principalmente pela inundação do traçado de Imola, que obrigou à retirada do pessoal que prestava serviço na pista e levou ao aviso das autoridades para que os elementos afetos às equipas e outras organizações parceiras da Fórmula 1 não se deslocassem para aquele local. As inundações e deslizamentos de terras que se verificaram por toda a região de Emilia-Romagna resultaram na perda de vidas, levando a F1 a expressar a sua preocupação com “as pessoas e comunidades afetadas” e também “prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência” que tudo fizeram para ajudar os muitos que sofreram.

