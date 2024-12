MOMENTOS DO ANO: As mudanças na liderança da Audi

Depois de alguns meses em que a performance da Sauber deixou muito a desejar, os responsáveis da Audi consideraram que era necessária uma mudança e a estrutura diretiva foi reformulada.

Andreas Seidl saiu da liderança do projeto, cendendo o seu lugar a Mattia Binotto. O antigo chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, regressava à Fórmula 1 como diretor operacional e diretor técnico da Audi. A sua nomeação ocorria antes da época de estreia da Audi em 2026, após as saídas do diretor-executivo da Sauber, Andreas Seidl e do presidente Olivier Hoffmann.

Mas não foi a única mudança com Jonathan Wheatley, peça-chave da Red Bull, deixar a equipa para ingressar no projeto alemão. No comunicado lançado pela marca germânica, a Audi apontav os progressos significativos no seu projeto de Fórmula 1 ao nomear Jonathan Wheatley como Chefe de Equipa, após a recente contratação de Mattia Binotto. O CEO da Audi, Gernot Döllner, elogiou a vasta experiência e o sucesso de Wheatley na F1, destacando as suas contribuições para inúmeras vitórias em corridas e campeonatos na Red Bull Racing. Wheatley irá juntar-se à equipa de F1 da Audi em julho de 2025, concentrando-se no desempenho das corridas e na gestão operacional, servindo também como porta-voz da direção.