MOMENTOS DO ANO: As lágrimas de Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo terminou o GP de Singapura claramente emocionado, num claro sinal de que poderia ter sido a sua última corrida. O cenário foi rapidamente confirmado, com a RB a dispensar o piloto australiano para dar lugar a Liam Lawson que teria as últimas seis corridas do ano para mostrar o seu valor à Red Bull que, apesar de continuar a dar confiança a Sergio Pérez, procurava um potencial substituto.

Os rumores da saída do australiano vinham a ganhar força e a emoção no final da corrida de Singapura era quase a confirmação da sua saída. Ricciardo deixou a equipa no 14º posto, com 12 pontos marcados. Na sua carreira, acumulou 257 GP, 8 vitórias, 3 poles, 17 voltas mais rápidas e 32 pódios. A sua melhor classificação foi um terceiro lugar (2014 e 2016).