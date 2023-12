MOMENTOS DO ANO: Andretti apresenta um trunfo à sua candidatura à F1 com parceria com a Cadillac | AutoSport

Respondendo às críticas levantadas por várias equipas da Fórmula 1, a Andretti revelou um parceiro de peso para o projeto que seria mais tarde candidato ao processo aberto pela FIA para equipas interessadas em competir no mundial: a Cadillac. Associada a uma das marcas da General Motors, o projeto da Andretti para a Fórmula 1 atraía mais interesse e ficava mais forte.

A sede principal serão as novas instalações que Andretti está a construir em Indiana, com apoio aerodinâmico e desenvolvimento de motores das instalações da GM nos EUA, mas a equipa terá também, sem surpresa, uma base de satélite europeia.

Na altura, havia já um acordo de fornecimento de unidades motrizes, feito com a Renault para o processo que Mohammed Ben Sulayem deu início pouco depois. “As notícias de hoje dos Estados Unidos são mais uma prova da popularidade e crescimento do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA sob a administração da FIA. É particularmente agradável ter o interesse de duas marcas icónicas como a General Motors Cadillac e a Andretti Global. Qualquer processo de manifestação de interesse seguirá o protocolo rigoroso da FIA e levará vários meses”, explicou o Presidente da FIA no mesmo dia em que foi revelada a parceria entre as estruturas.

“Uma das grandes questões era ‘o que é que Andretti traz para a ‘festa’?”, disse o Michael Andretti. “Bem, agora trazemos um dos maiores fabricantes do mundo com a General Motors e a Cadillac”. Andretti acrescentou que com esta parceria ninguém pode negar o “esforço tremendo” que a sua estrutura tem feito para poder entrar na Fórmula 1 e que após o anúncio “estamos muito confiantes de que depois de demonstrarmos o interesse, tendo a nossa grande parceria com a Cadillac, temos uma excelente oportunidade de cumprir com todos os requisitos e poder estar na grelha em breve”.