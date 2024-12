MOMENTOS DO ANO: Andreas Seidl CEO da Audi F1 Team

Andreas Seidl deixou a McLaren para assumir as rédeas do projeto da Audi na F1. O alemão, que se tornou numa peça chave da McLaren, deixou a equipa para regressar a uma marca do Grupo VAG e construir (quase) de raiz um projeto pensado para vencer. O tempo mostraria que esse projeto acabaria por não correr da melhor forma para o alemão.

Seidl foi nomeado em março como CEO da Audi F1 Team, liderando a entrada da marca na Fórmula 1 em 2026. Com vasta experiência no automobilismo, Seidl já tinha trabalhado na BMW, conquistou vitórias nas 24 Horas de Le Mans e foi chefe de equipa da McLaren de 2019 a 2022. Em 2023, tornou-se CEO do Sauber Group e em março deste ano passou a ser o rosto do projeto da Audi, com o objetivo de tornar a equipa competitiva em Hinwil (sede da Sauber) e Neuburg (sede da Audi), impulsionado pela aquisição total da Sauber pela Audi.