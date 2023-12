Momentos do ano: A vitória 100 para a Red Bull, na corrida em que Verstappen igualou Senna | AutoSport

100ª vitória para a Red Bull, 41ª para Max Verstappen, igualando Ayrton Senna. Um dia em grande para o piloto da Red Bull, que alcançou mais uma vitória tranquila. Liderou a corrida de início ao fim, nunca foi verdadeiramente pressionado e o único momento mais intenso foi um erro perto do fim. Verstappen foi novamente imperial, e seguia imparável rumo ao “tri”, que acabou por se confirmar a cinco provas do fim. O Canadá pode ter sido apenas mais um capítulo de uma história escrita a tinta dourada, mas os números atingidos nessa corrida são de um simbolismo que não se pode menosprezar.

A Red Bull entrou na F1 em 2005, com vontade de fazer história e de se impor, num mundo onde poucos davam importância à entrada da marca de bebidas energéticas. 19 épocas depois, é uma das estruturas mais bem sucedidas da história do desporto. Em 2023, ano de um domínio nunca antes visto, a equipa atingiu a marca das 100 vitórias. Foi no GP do Canadá, uma jornada que fica para a história da equipa e de Max Vertappen.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI